Einen 3:2 (3:2)-Heimerfolg gegen den BFC DYNAMO U19 fuhr der VFC Plauen am 25. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Maximilian Ibisevic (7.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Louis Gnodtke für BFC (27.). Es blieb spannend. Godric-Arnold Alekeachah (BFC) traf in Minute 36. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Bereits drei Minuten darauf konnte Leonard Krantz (Plauen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Plauener Mannschaft erzielen (39.). Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC DYNAMO U19

VFC Plauen: Nahrendorf – Ibisevic (69. Bammler), Liebig, Langer, Burdusudis, (80. Tiepner), Wunderlich, Schulz, Krantz, Petzold, Spörl (69. Tauscher)

BFC DYNAMO U19: Van Fräsdorf (46. Höhne) – Sambale, Zefi (60. Loyda), Alekeachah, Kämpf (63. Goedicke), Gnodtke, Sellenthin (46. Linsenbarth), Hauck, Felgentreff, Leiting, Ramoth

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (5.), 2:0 Maximilian Ibisevic (7.), 2:1 Louis Gnodtke (27.), 2:2 Godric-Arnold Alekeachah (36.), 3:2 Leonard Krantz (39.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Vin Reinert, Sören Kosmale; Zuschauer: 70