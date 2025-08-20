Am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost gelang dem VFC Plauen ein 2:1 (2:1)-Heimsieg über den BFC Preussen.

Plauen/MTU. Im Spiel zwischen Plauen und BFC am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (2:1)-Sieg für die Gastgeber. Schiedsrichter Lucas Leihkauf (Plauen) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Dayvin Rehberg für BFC traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Berliner konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Toni Niklas Wunderlich der Torschütze (12.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 13

12. Minute VFC Plauen auf Augenhöhe mit BFC Preussen – 1:1

Unmittelbar darauf gelang es Elias Burdusudis, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Plauener Mannschaft den Sieg zu verschaffen (15.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC Preussen

VFC Plauen: – Plank, Petzold, Burdusudis (87. Tiepner), Koumpous, Langer, Wunderlich, Schulz, Liebig

BFC Preussen: Saatci – Klemme (64. Xydias), Dagdemir, Rehberg, Dworzynski (64. Simao), Daskan, Klimpke, Rmieh (76. Tuncer), Peter, Can (36. Sassi), Maleca (36. Abou-Chaker)

Tore: 0:1 Dayvin Rehberg (2.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (12.), 2:1 Elias Burdusudis (15.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Philipp Berndt, Finn-Reiner Fetzer; Zuschauer: 48