Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost erzielten Marcel Jankowski und sein Team FC Förderkader Rene Schneider gegen den VFC Plauen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Rostock/MTU. Die 80 Besucher auf dem ESV Lok Platz II haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Rostocker besiegten die Gäste aus Plauen mit 5:0 (2:0) deutlich.

Gleich nach dem Anstoß schoss Spieler Nummer 7 das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Spieler Nummer 10 den Ball ins Netz.

42. Minute: FC Förderkader Rene Schneider in Führung dank zwei Treffern von – 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Förderkader Rene Schneider musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Rostocker brach nicht ab. Spielstand 4:0 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.11.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Rostock

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 10

Bereits zwei Spielminuten später konnte Spieler Nummer 7 (Förderkader) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 5:0 gingen die Rostocker als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich der VFC Plauen noch eine Gelbe Karte ein. Die Rostocker sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Förderkader Rene Schneider – VFC Plauen

FC Förderkader Rene Schneider: –

VFC Plauen: Teufel – Petzold, Koumpous, Wunderlich, Plank, Burdusudis, Tauscher (75. Tiepner), Langer, Schulz

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (42.), 3:0 (65.), 4:0 (78.), 5:0 (80.); Zuschauer: 80