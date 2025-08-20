Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost errangen Marcel Jankowski und sein Team FC Förderkader Rene Schneider gegen den VFC Plauen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Rostock/MTU. Die 80 Besucher auf dem ESV Lok Platz II haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Rostocker schlugen das Team aus Plauen mit 5:0 (2:0) deutlich.

Spieler Nummer 7 (FC Förderkader Rene Schneider) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte einmal Gelb ein (24.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Spieler Nummer 10 den Ball ins Netz.

kickt FC Förderkader Rene Schneider in 2:0-Führung – 42. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Förderkader Rene Schneider steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Rostocker brach nicht ab. Spielstand 4:0 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.11.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Rostock

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 10

Schon zwei Minuten später konnte Spieler Nummer 7 (Förderkader) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 5:0 gingen die Rostocker als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich der VFC Plauen noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Förderkader Rene Schneider rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Förderkader Rene Schneider – VFC Plauen

FC Förderkader Rene Schneider: –

VFC Plauen: Teufel – Koumpous, Burdusudis, Plank, Petzold, Wunderlich, Langer, Schulz, Tauscher (75. Tiepner)

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (42.), 3:0 (65.), 4:0 (78.), 5:0 (80.); Zuschauer: 80