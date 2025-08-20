Der FC Förderkader Rene Schneider unter Leitung von Trainer Marcel Jankowski feierte ein deutliches Ergebnis über den VFC Plauen mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost-Partie.

Rostock/MTU. Die 80 Besucher auf dem ESV Lok Platz II haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Rostocker schlugen das Team aus Plauen mit 5:0 (2:0) deutlich.

Gleich nach Spielstart schoss Spieler Nummer 7 das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VFC Plauen musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Die Rostocker waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 42 wurde das zweite Tor durch Spieler Nummer 10 erzielt.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Förderkader Rene Schneider musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Spielstand 4:0 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.11.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Rostock

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 10

Nur kurz darauf gelang es Spieler Nummer 7, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu festigen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der VFC Plauen noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Förderkader Rene Schneider rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Förderkader Rene Schneider – VFC Plauen

FC Förderkader Rene Schneider: –

VFC Plauen: Teufel – Koumpous, Plank, Schulz, Tauscher (75. Tiepner), Petzold, Langer, Burdusudis, Wunderlich

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (42.), 3:0 (65.), 4:0 (78.), 5:0 (80.); Zuschauer: 80