Eine deutliche Schlappe erlitt der VFC Plauen an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den FC Hertha 03. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 71 Zuschauern mit 0:4 (0:3).

Plauen/MTU. Vor 71 Zuschauern hat sich das Team von Norman Zschach mit 0:4 (0:3) gegen Hertha eine Niederlage eingestehen müssen.

Leon Strana (FC Hertha 03) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Berliner legten in der 24. Spielminute nach. Diesmal war Ben Schulz der Torschütze.

Minute 24: VFC Plauen 0:2 im Hintertreffen

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Schulz (Hertha) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 4:0 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – Liebig, Wunderlich, Langer (46. Tauscher), Schulz, Burdusudis (46. Plank), Koumpous, (38. Ibisevic), Petzold

FC Hertha 03: Kiwus – Kozian (73. Schultze), Van-Dunem (46. Sylla), Sperling, Weber, Kirakos (58. Meki), Schulz, Dögenci (82. Dimitriou), Steinrücken, Strana (58. Baba), Bayindir

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71