Deutlich unterlegen zeigte sich der VFC Plauen in der Partie gegen die Tennis Borussia Berlin U19 letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Plauen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Norman Zschach. Der Trainer von Plauen musste sein Team bei einer 0:4 (0:1)-Niederlage gegen Berlin beobachten.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Spieler Nummer 10 für Berlin traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die Tennis Borussia Berlin U19 musste zweimal Gelb hinnehmen (38.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach. Die Berliner legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Spieler Nummer 10 der Torschütze (60.).

VFC Plauen liegt 0:2 zurück – Minute 60

Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Spieler Nummer 23 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 erweiterte (90.+5). Damit war der Sieg der Berliner entschieden. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Tennis Borussia Berlin U19

VFC Plauen: – Wunderlich, Koumpous, Tauscher, Plank, Liebig, Schulz, Petzold, Burdusudis (70. Ibisevic), Langer

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (60.), 0:3 (90.+2), 0:4 (90.+5); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Finn-Reiner Fetzer, Philipp Berndt; Zuschauer: 77