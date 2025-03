Dessau/MZ. - Trainer Uwe Jungandreas wird ab dem 1. Juli 2025 den EHV Aue übernehmen. Das hat der Drittligist aus dem Erzgebirge am Donnerstag bekannt gegeben. Jungandreas trainiert derzeit Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV. Sein zum Saisonende auslaufender Vertrag war nach über zehn Jahren nicht verlängert worden. Jungandreas hat in Aue einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben.

„Ich freue mich auf die Aufgabe in Aue. Mit Rüdiger Jurke haben wir jetzt schon 30 Jahre über eine Trainertätigkeit in Aue gesprochen und ich bin glücklich, dass es nun endlich geklappt hat, bei so einem Traditionsverein die Aufgabe übernehmen zu dürfen“, sagte Jungandreas in einer Mitteilung des EHV Aue. „Perspektivisch wollen wir wieder an alte Erfolge anknüpfen. Wir sind uns aber alle einig darüber, dass, bevor wir über Ziele reden, sehr viel Arbeit auf uns wartet. Ich freue mich auf die Stimmung in der Erzgebirgshalle und auf die vielen treuen Fans des EHV Aue.“

„Wir konnten mit Uwe Jungandreas einen sehr erfahrenen Trainer für unseren Verein gewinnen, welcher für Kontinuität, Entwicklung und Erfolg steht“, sagte Stephan Swat, der Sportliche Leiter in Aue. „Uwe hat bewiesen, dass er eine Mannschaft entwickeln kann und insbesondere das Beste aus jedem Spieler herauskitzelt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die gemeinsame Zukunft.“

Aue spielt in der Südstaffel der dritten Liga. In der aktuellen Spielzeit liegt das Team derzeit mit 27:17 Punkten auf dem dritten Rang.

In Dessau-Roßlau wird der bisherige Sportliche Leiter Vanja Radic zur neuen Saison das Traineramt übernehmen. Das hatte der DRHV schon im November 2024 bekannt gegeben. Neben Jungandreas werden auch Kapitän Vincent Bülow, Kreisläufer Tillman Leu sowie Max Emanuel und Alexander Mitrovic den Verein verlassen.