Essen/MZ. - Am Ende war erleichterter Jubel. Die Handballer des Dessau-Roßlauer HV spielen auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga. Das Team vom eigentlich schon verabschiedeten Trainer Uwe Jungandreas bewahrte am Sonntagabend Nerven und gewann das Wiederholungsspiel bei TuSEM Essen verdient mit 30:24.

Das Hinspiel gegen TuSEM Essen im April hatte der Dessau-Roßlauer HV mit 28:27 gewonnen - der Sieg wurde aufgehoben

Das Hinspiel im April hatte der Dessau-Roßlauer HV mit 28:27 gewonnen: Weil das Team damals in den letzten drei Sekunden einen Spieler zu viel auf dem Parkett hatte, sah das Bundessportgericht einen Regelverstoß und entschied nach dem letzten Spieltag auf ein Wiederholungsspiel. Bei dem ging es für den Dessau-Roßlauer HV drei Wochen nach dem letzten Spieltag um alles. Bei einer Niederlage hätte der Absturz in die dritte Liga gedroht.

Dessau-Roßlaus Abwehr packt in Essen zu. (Foto: Reinhardt)

Beim Spiel in Essen musste der Dessau-Roßlauer HV auf Tillman Leu, Jakub Powarzyński und Alexander Mitrovic verzichten. Mit Julius Drachau und Leon Hein waren dafür zwei Leihgaben von den Youngstern des SC Magdeburg dabei, kurzfristig auch U21-Nationalspieler Fritz-Leon Haake. Essen fehlten deutlich mehr Spieler. Was die Leistung nicht schmälern soll.

1.926 Zuschauer sahen das Duell zwiscnen TuSEM Essen gegen den Dessau-Roßlauer HV

Vor 1.926 Zuschauern hatte der Dessau-Roßlauer HV immer vorn gelegen, in der ersten Halbzeit phasenweise mit fünf Toren. Beim Stand von 18:14 für den DRHV wurden die Seiten gewechselt. In der zweiten Halbzeit verteidigte das Team den Vorsprung und geriet nicht mehr in Gefahr.

Bester Werfer beim DRHV war Yannick Danneberg (8). Torwart Janick Patzwaldt überzeugte mit zehn Paraden. Von schweren Verletzungen blieb das Spiel verschont. Mediziner hatten vorab vor der höhere Verletzungsgefahr gewarnt. Ein Großteil der Spieler musste aus dem Urlaub zurückgeholt werden. Torwart Philipp Ambrosius war erst am Sonntagmorgen von den Malediven zurückgekommen. Auch Trainer Uwe Jungandreas hatte seinen Urlaub in Südtirol abgebrochen. Ab Dienstag steht Jungandreas beim Drittligisten EHV Aue unter Vertrag.