Zwei-Jahres-Verträge sind im Handball die Normalität. Der Dessau-Roßlauer HV geht nun einen anderen Weg. Wie es dazu kam.

Dessau-Roßlau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat den Vertrag mit Rückraumspieler Marcel Nowak verlängert. Mit einem Paukenschlag: Der Linkshänder und Co-Kapitän unterschrieb einen bis 2031 laufenden Fünf-Jahres-Vertrag.

„Ich fühle mich hier beim DRHV, vor allem in der Mannschaft, extrem wohl“, sagte Nowak in einer Pressemitteilung des Vereins. „Die Jungs sind alle nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich super drauf.“ Sportlich wie privat sei es der richtige Schritt, sich langfristig an den DRHV zu binden. „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir uns in der 2. HBL weiter etablieren und gemeinsam noch höhere Ziele anvisieren können“, erklärte Nowak.

Nowak hatte im Alter von sieben Jahren bei den Füchsen Berlin mit dem Handballspielen begonnen. Beim Hauptstadtklub durchlief er sämtliche Nachwuchsstationen und feierte große Erfolge: Viermal durfte er die Deutsche Jugendmeisterschaft bejubeln – einmal mit der B-Jugend und gleich dreimal mit der A-Jugend. Zur Saison 2021/22 schloss sich der Rückraumspieler dem Füchse-Kooperationspartner 1. VfL Potsdam an und stieg bereits im ersten Jahr mit den Brandenburgern in die zweite Bundesliga auf.

Zwei Jahre später feierte er mit Potsdam den Aufstieg in die Handball-Bundesliga und wechselte anschließend zum Dessau-Roßlauer HV. Auch auf internationaler Bühne sammelte der heute 23-Jährige wertvolle Erfahrungen. Mit der polnischen U20-Auswahl nahm er 2022 an der Europameisterschaft in Portugal teil, ein Jahr später gehörte er zum Aufgebot der polnischen U21-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Deutschland.

Cheftrainer Vanja Radić begrüßt die Verlängerung des Rückraumspielers in der Mitteilung des Vereins. „An erster Stelle suchen wir immer nach Charakteren, die zu unserem Team passen – Spieler, die hohe Ziele haben und bereit sind, hart für deren Erreichung zu arbeiten. Bei Marcel trifft das in besonderem Maße zu. Er besitzt enormen Ehrgeiz, setzt seine Fähigkeiten gezielt ein und gibt unserem Angriff Kreativität und Unberechenbarkeit.“ In den vergangenen Monaten habe Nowak einen großen Sprung gemacht, so Radic. „Nach unserem intensiven Gespräch im Januar hat er unheimlich viel an sich gearbeitet. Wir haben im Training einige Dinge angepasst und individueller mit ihm gearbeitet. Für seine sportliche Entwicklung war das enorm wertvoll – und er selbst hat gesehen, dass sich diese Mühen lohnen. Einen Spieler wie ihn nun langfristig an uns zu binden, war daher die logische Konsequenz.“

Mit der im Handball ungewöhnlich langen Vertragslaufzeit beschreitet der Dessau-Roßlauer HV neute Wege. „Das zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, wenn sich ein Spieler für fünf Jahre an uns bindet. Unsere Strukturen und Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert, sodass sich die Sportler hier wohlfühlen. Wir haben in allen Bereichen eine familiäre Atmosphäre geschaffen, alle ziehen an einem Strang. Das hatte bereits in der Vergangenheit dazu geführt, dass Spieler Verträge über drei Jahre abgeschlossen haben. Mit einem Fünfjahresvertrag schlagen wir nun ein neues Kapitel auf“, sagte Cheftrainer Radić, der auch weiterhin als sportlicher Leiter beim Zweitligisten für die Kaderzusammenstellung verantwortlich ist.

DRHV-Manager Sebastian Glock unterstreicht die Bedeutung des Deals ebenfalls: „Eine Vertragslaufzeit von fünf Jahren ist in unserem Sport eine absolute Ausnahme. Das zeigt, wie überzeugt beide Seiten voneinander sind. Für uns ist es ein wichtiges Signal der Stabilität und Kontinuität. Marcel ist ein Spieler, der mit seiner Mentalität perfekt zum DRHV passt und noch viel Potenzial hat. Wir sind sehr glücklich, dass er sich so klar zum Verein bekennt.“