Halle/MZ. - „Der Attentäter hat uns zwar nicht erschossen, er hat uns aber aus dem Leben geschossen“ - so beschreibt es ein Opfer des Rechtsterroristen, der am 9. Oktober 2019 in Halle und Umgebung einen Anschlag verübte. Zum fünften Jahrestag haben mehrere Autoren der MZ mit Betroffenen von damals gesprochen. Manche konnten das Trauma von damals verarbeiten. Andere leiden weiter oder gingen daran zugrunde - so wie ein Polizist aus Halle.

Im Podcast sprechen "Hinter den Headlines"-Hosts Max Hunger und Julius Lukas über die Recherchen zum Artikel und den journalistischen Umgang mit traumatischen Ereignissen und den Personen, die diese erleben mussten.