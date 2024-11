Halle/MZ. - Der HFC schwimmt auf einer Welle der Unbesiegbarkeit. Klingt zu euphorisch? Ist es sicher auch ein bisschen. Dennoch lässt sich HFC-Experte Fabian Wölfling zu einem Ausruf hinreißen: „Die Jagd ist eröffnet“, sagt der MZ-Sportchef in „Chemie kennt keine Liga“. Denn: Lok Leipzig schwächelte zuletzt, während der HFC gegen ein starkes Team des BFC mit 2:0 siegte. Woran also liegt das aktuelle Hoch der Rot-Weißen? Das analysiert im Podcast auch Tobias Groß0e, ebenfalls HFC-Reporter der MZ – womit „Chemie kennt keine Liga“ erstmals in Dreierbesetzung aufgenommen wird. Tobias Große hat auch eine Idee, woran – oder besser – an wem es liegen könnte. Denn er hat einen Unterschiedsspieler ausgemacht, der gleichzeitig bester Torschütze des HFC ist und das, obwohl er nicht einmal im Sturm spielt.

Aber es gibt auch Wasser im Wein bei den HFC-Jubelfeiern der vergangenen Wochen. Nach dem Testspiel gegen Thalheim wuchs die Liste der Verletzten mal wieder an. Seltsam dabei: Es sind immer wieder Muskelverletzungen, die HFC-Kicker aus dem Rennen werfen. Vielleicht ein unguter Trend? Der positive Trend auf dem Feld soll zumindest gegen Hertha Zehlendorf am Wochenende aufrechterhalten werden. Eine, wie Fabian Wölfling sagt, „Pflichtaufgabe“. Vielleicht mal ein Schützenfest? Wer es sehen will, hat bei MZ.de die Chance. Die Liveübertragung startet am Sonntag, 24.11., um 13 Uhr.