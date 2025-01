Halle/MZ. - Hätte die Tat von Magdeburg, der Anschlag am 20. Dezember auf den Weihnachtsmarkt der Landeshauptstadt, verhindert werden können? Seit Attentäter Taleb A. seine Amokfahrt beging, steht diese Frage im Raum. Um Antworten zu finden, kann es helfen, den Täter genauer zu kennen. Hinter den Headlines-Host Max Hunger hat sich deswegen auf die Spur des Arztes aus Saudi-Arabien begeben, der in Bernburg arbeitete. Sein Fazit entspricht dem, was einer seiner Gesprächspartner sagte: Taleb A. war "auffällig unauffällig". Nichtsdestotrotz: Seine Radikalisierung war sichtbar.

Mindestens ebenso wichtig wie den Täter in den Blick zu nehmen, ist der Fokus auf die Betroffenen. Sechs Menschen starben beim Attentat, 299 wurden verletzt. Bei weiter zurückliegenden Tragödien war es immer wieder der Fall, dass sich die Opfer nicht genügend gesehen gefühlt haben - soll heißen: Einige wollen über das sprechen, was ihnen geschehen ist. Allerdings ist es gar nicht so einfach, diese Personen zu finden. Die Tochter einer Getöteten sagt zum Beispiel auf die Anfrage hin, dass sie keine Veröffentlichungen über Ihre Mutter möchte - und das ist auch in Ordnung so.