Ein Autofahrer kommt im Erzgebirge aus einer Grundstückseinfahrt und erfasst ein kleines Mädchen. Die Zweijährige wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Aue-Bad Schlema - Ein zweijähriges Kind ist im Erzgebirge auf einem Fußweg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 84 Jahre alter Fahrer in Aue-Bad Schlema am Freitag mit seinem Auto aus einer Grundstückseinfahrt gekommen. Dabei habe er das Kind erfasst. Das Mädchen wurde von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.