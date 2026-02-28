Autos, Züge oder Lkw – Felix Zappe zieht alles mit bloßer Kraft. Jetzt hat er sich einen Laster vorgenommen - für eine ganze Stunde.

Linthe - Eine Stunde lang mit eigener Kraft einen Lastkraftwagen ziehen: Das ist dem Strongman-Athleten Felix Zappe im brandenburgischen Linthe gelungen. Sein Ziel war es nach Angaben der Veranstalter, mindestens 750 Meter zurücklegen. Das schaffte er nach drei Runden, insgesamt zog er den Lkw sogar über vier Runden. Wie viel Meter es genau seien, müsse nun noch unter anderem mit Hilfe von Kameras genau gemessen werden.

Der Rekordversuch des 35-Jährigen fand auf einem Streckenabschnitt des ADAC-Fahrsicherheitszentrums in Linthe (Landkreis Potsdam-Mittelmark) statt. Der Versuch gehört zur Disziplin des sogenannten Truck Pull. Dabei werden schwere Fahrzeuge – von Lkw über Traktoren bis hin zu Zügen oder Flugzeugen – allein mit körperlicher Kraft in Bewegung gesetzt.

Das 110-Kilogramm schwere Mittelgewicht Felix Zappe stammt aus Brandenburg, lebt in Berlin und ist Unternehmensentwickler. Das Ziehen von Lkw sei wahrscheinlich eine der beeindruckendsten Strongman-Disziplinen für die Zuschauer, sagte er vor dem Rekordversuch.