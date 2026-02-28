Kurz vor der geplanten nächtlichen Schließung wird ein Zugangstor am Görlitzer Park beschädigt. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Berlin - Einen Tag vor Beginn der nächtlichen Schließung des Görlitzer Parks in Berlin-Kreuzberg ist ein Zugangstor beschädigt worden. Gegen 7 Uhr morgens stellten Einsatzkräfte ein beschädigtes Schwenktor fest, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Demnach durchtrennten Unbekannte den unteren Halterungsbolzen des Tores mit einem Werkzeug.

Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen. Ein politisch motivierter Hintergrund werde geprüft, sagte eine Polizeisprecherin.

Ab Sonntagabend sollen die Eingänge des Parks wegen Drogenhandels und weiterer Kriminalität künftig jede Nacht mit neu gebauten Toren verschlossen werden, wie der Senat ankündigte.

Der Zustand des Tores werde derzeit überprüft, so die Polizeisprecherin. Deswegen könne die Polizei momentan keine Aussagen treffen, inwiefern die Nutzung des Zugangstors durch die Beschädigung beeinträchtigt sein könnte.