Fünfter Sieg in sieben Spielen: Der VfL Osnabrück gewinnt 3:1 in Aue und bleibt in der 3. Liga weiter ungeschlagen. Wie geht es für das Team von Timo Schultz jetzt weiter?

Aue - Der VfL Osnabrück bleibt in der 3. Fußball-Liga die Mannschaft der Stunde. Das 3:1 (1:1) bei Erzgebirge Aue war für das Team von Trainer Timo Schultz schon der fünfte Sieg in einer Serie von sieben Spielen ohne Niederlage. Mit 49 Punkten haben sich die Niedersachsen in der Spitzengruppe festgesetzt und dürfen weiter von der Rückkehr in die 2. Liga träumen.

Ismail Badjie (17. Minute), Tony Lesueur (73.) und Robin Meißner (76.) trafen für den VfL. Für die abstiegsbedrohten Sachsen hatte Julian Günther-Schmidt (42.) zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgeglichen.

In der nun bevorstehenden Englischen Woche gilt es für den VfL, die aufsteigende Form zu bewahren. Am Dienstag kommt Viktoria Köln an die Bremer Brücke, am nächsten Samstag folgt dann die Partie bei Jahn Regensburg.