Aue hat auch im zweiten Spiel in Folge gegen eine Spitzenmannschaft das Nachsehen. Ein Doppelschlag kostet den Sachsen zumindest einen Punkt.

Aue - Die Abstiegssorgen des Fußball-Drittligisten Erzgebirge Aue nehmen zu. Sechs Tage nach der 1:2-Heimniederlage gegen Energie Cottbus verlor die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski am 26. Spieltag auch gegen den VfL Osnabrück daheim mit 1:3 (1:1).

Vor 7.273 Zuschauern im Erzgebirgsstadion hatte Ismail Badjie die Gäste in der 17. Minute frühzeitig in Führung gebracht und von einem Missverständnis der Auer Verteidiger Ryan Malone und Tristan Zobel profitiert. Aues Torjäger Marcel Bär hatte zwar zwei Minuten später die Chance auf den Ausgleich, scheiterte aber mit seinem Kopfball an Osnabrücks Schlussmann Lukas Jonsson.

Überraschender Ausgleich für Aue

Osnabrück dominierte das Spiel und verzeichnete einige Möglichkeiten. Doch Julian Günther-Schmidt überraschte die Gäste nach einem feinen Spielzug mit dem 1:1 kurz vor der Halbzeit (42.).

Nach dem Seitenwechsel agierte Aue viel agiler und befand sich mit den Gästen auf Augenhöhe, ohne sich dabei Chancen zu erarbeiten. Osnabrück war aber effektiver und kam durch einen Doppelschlag zur Vorentscheidung: Der eingewechselte Tony Lesueur traf zur erneuten Gästeführung (73.) und legte drei Minuten später für den früheren Dresdner Robin Meißner auf, der die fünfte Auer Heimniederlage besiegelte.