Vor knapp einem Jahr starb der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und später auch von Thüringen, Bernhard Vogel. Thüringens aktueller Regierungschef erinnert an dessen Leistungen.

Erfurt - Vor dem ersten Todestag von Thüringens früheren Ministerpräsidenten Bernhard Vogel hat Regierungschef Mario Voigt an dessen politisches Lebenswerk erinnert. Vogel habe Politik immer als Dienst am Menschen gesehen, sagte Voigt (CDU) in einer Mitteilung. „Ihn trieb nicht Macht, sondern Verantwortung, nicht Ruhm, sondern das Streben nach Verständigung und Vertrauen.“

Bernhard Vogel starb am 2. März 2025 im Alter von 92 Jahren in Speyer. Der CDU-Politiker war Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und später von Thüringen. Voigt betonte, Vogel habe beide Bundesländer geprägt und Spuren hinterlassen.