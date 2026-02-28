Ein Passant sieht von einer Brücke aus einen Mann im Wasser treiben. Er alarmiert die Einsatzkräfte. Wie geht es weiter?

Bramsche - Die Feuerwehr hat im Landkreis Osnabrück eine Leiche aus dem Mittellandkanal geborgen. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 86-Jährigen feststellen, wie die Polizei mitteilte. Ein Passant hatte den Mann in Bramsche von einer Brücke aus im Wasser treiben sehen und die Einsatzkräfte alarmiert.

Die genauen Umstände des Todes sind laut Polizei unbekannt, es gibt keine Zeugen. Es gibt demnach auch keine Anzeichen für Gewalteinwirkung. Die Staatsanwaltschaft gab die Leiche frei. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.