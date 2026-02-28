Beim Rangieren auf der Kaianlage fährt ein 59-Jähriger mit seinem Auto ins Hafenbecken. Eine Spezialfirma soll nun das Fahrzeug bergen.

Emden - Ein 59-Jähriger ist mit seinem Auto in Emden am Fähranleger nach Borkum ins Wasser gefahren. Der Mann konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und kam mit Schürfwunden und einer Unterkühlung ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Eine Spezialfirma soll das Fahrzeug nun bergen. Die Wasserschutzpolizei und die Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz.

Der 59-Jährige war zuvor mit seinem Wagen von der gerade angelegten Borkum-Fähre gefahren, wie die Polizei weiter mitteilte. Beim Rangieren auf der Kaianlage sei er dann vorwärts ins Hafenbecken gerollt. Das Auto ist laut Polizei komplett versunken und liegt in einer Tiefe von acht bis zehn Metern. Eine Spezialfirma will demnach am Mittag mit Tauchern und einem Kran das Fahrzeug bergen.

Wegen des versunkenen Fahrzeugs ist die Nesserlander Schleuse im Emder Außenhafen derzeit gesperrt. Weshalb der Mann mit dem Auto ins Wasser gefahren ist, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.