Kamenz - Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ist in Sachsen 2023 leicht gestiegen. Insgesamt wurde bei 5582 Frauen mit Wohnsitz in diesem Bundesland ein Abbruch der Schwangerschaft gemeldet, teilte das Statistische Landesamt Kamenz am Montag mit. Das waren 67 Eingriffe (1,2 Prozent) mehr als im Vorjahr.

Das Durchschnittsalter der Frauen, die eine Abtreibung vornehmen ließen, lag bei 30 Jahren. Drei Prozent der gemeldeten Abbrüche erfolgte bei Minderjährigen. Mit 96 Prozent wurden fast alle Abbrüche auf Verlangen der Schwangeren vorgenommen, der Rest erfolgte wegen einer medizinischen Indikation.

Für den Abbruch gingen 83 Frauen aus dem Freistaat Sachsen in ein anderes Bundesland. Im Freistaat Sachsen ließen wiederum 371 Frauen aus anderen Bundesländern und 27 Frauen aus dem Ausland einen Schwangerschaftsabbruch durchführen.