Der als Abstiegskandidat gehandelte ThSV Eisenach hat am 32. Spieltag den Verbleib in der 1. Handball-Bundesliga abgesichert. Geschäftsführer René Witte verteilt eine kleine Spitze gegen Experten.

Eisenach - Der ThSV Eisenach hat vorzeitig den Verbleib in der Handball-Bundesliga perfekt gemacht. „Ich bedanke mich bei allen Experten vor der Saison, die haben uns die Zusatzmotivation gegeben“, sagte Geschäftsführer René Witte dem TV-Sender Dyn, nachdem die Thüringer am Samstagabend mit 28:27 gegen die SG Flensburg-Handewitt gewonnen und so zwei Spieltage vor Saisonende die Erstklassigkeit gesichert hatten. Vor der Saison war das Team von Trainer Misha Kaufmann als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt worden.

Gleich nach Schlusspfiff brachen in der Werner-Aßmann-Halle alle Dämme. Den Spielern wurden riesige Biergläser gereicht, die sie mit ihren Fans teilten. Neu-Nationalspieler Marco Grgic sagte völlig überwältigt im Sender Dyn: „Einfach geil, wir haben es geschafft.“

Witte bedankte sich ebenfalls bei der Region und den Fans: „Es ist einmalig und hat uns ein Stück weit getragen. Die Spieler und das Trainerteam hatten eine fantastische Einstellung Woche für Woche.“ Was der Klassenverbleib für die Region bedeutet, machte Witte ebenfalls klar: „Was seit Wochen und Monaten los ist, kann man gar nicht beschreiben. Wir haben doppelt so viele Dauerkarten-Anfragen, wie wir verkaufen können. Unser Ziel war es, das Herz auf der Platte zu lassen, und das ist uns gelungen.“