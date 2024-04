Kamenz - Die abhängig Beschäftigten in Sachsen haben im Vorjahr im Schnitt 35,7 Stunden pro Woche gearbeitet. Dieser Wert lag 1,6 Stunden über dem Durchschnittswert in Deutschland, wie das Statistische Landesamt am Montag in Kamenz mitteilte. Dabei arbeiteten die sächsischen Männer 4,4 Stunden länger als die Frauen, bundesweit war die Differenz mit 7,1 Stunden deutlich höher. Bundesweit arbeiteten 36 Prozent der abhängig beschäftigten Frauen weniger als 30 Stunden in der Woche, in Sachsen waren es nur 19 Prozent.