Brennende Vegetation am Berliner Schlachtensee

Einsatzkräfte der Feuerwehr sitzen in ihrem Fahrzeug.

Berlin - Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen am Berliner Schlachtensee im Einsatz. Dort brenne Vegetation, sagte ein Sprecher. Zwei Löschfahrzeuge und ein Tankfahrzeug seien vor Ort. Durch die Löscharbeiten sei eine stärkere Rauchentwicklung möglich. Zu Ausmaß, Ursache und Schaden gab es am Mittwochmorgen zunächst keine Informationen.