Berlin/Dresden - Linksparteichefin Janine Wissler und die sächsische Parteivorsitzende Susanne Schaper haben die Angriffe auf Wahlkämpfer und Wahlkämpferinnen als „Angriff auf die Demokratie“ bezeichnet. Demokraten müssten gegen die Gefahr vom rechten Rand zusammenstehen, hieß es in einer Mitteilung des Linken-Landesverbandes vom Samstag. „Was wir gerade beobachten, ist auch die Verantwortung von Parteien wie der AfD, den "Freien Sachsen‘ und allen, die Hass schüren. Wer gegen Menschen hetzt und sie zu Sündenböcken für Missstände macht, trägt zu einem Klima bei, in dem sich rechte Gewalttäter ermutigt fühlen.“

Sie seien solidarisch mit Matthias Ecke und allen Opfern der aktuellen rechten Gewalt, so die Linkspolitikerinnen. Der sächsische SPD-Europaabgeordnete Ecke war am Freitagabend in Dresden beim Aufhängen von Wahlplakaten von vier noch unbekannten Tätern angegriffen worden. Diese schlugen auf den 41-Jährigen ein und verletzten ihn schwer. Kurz zuvor war bereits in der Nähe ein 28-jähriger Wahlkampfhelfer der Grünen ebenfalls beim Plakatieren von vier Tätern attackiert und verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt.