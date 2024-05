Berlin - Ein Zimmer hat am Samstagmorgen in der neunten Etage eines Hochhauses in Berlin in Neu-Hohenschönhausen gebrannt. Ein Mensch kam mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr Berlin am Samstag mitteilte. Feuerwehrleute mussten den Menschen laut Sprecher aus der Wohnung über das Treppenhaus des elfstöckigen Gebäudes retten. Die Flammen wurden laut Feuerwehr schnell gelöscht. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.