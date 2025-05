Berlin - Zum jährlichen palästinensischen Gedenktag Nakba am 15. Mai sind in Berlin erneut mehrere Demonstrationen gegen Israel angekündigt. Am Donnerstagnachmittag ziehen Demonstranten ab 15.00 Uhr unter dem Titel „Anlässlich 77. Nakba-Tag Solidarität mit Palästina“ von der Wilmersdorfer Straße zum Wittenbergplatz, angemeldet sind 500 Teilnehmer.

Weiter geht es dann in Kreuzberg und Neukölln. Am Südstern soll eine Demonstration mit 1.000 Teilnehmern um 16.00 Uhr beginnen und zum S-Bahnhof Sonnenallee führen. Für den Oranienplatz sind am späten Nachmittag 400 Demonstranten angemeldet.

Eine Gegenkundgebung ist für Donnerstag an der Hasenheide geplant: „Gegen jeden Antisemitismus. Kein Fußbreit der Terror-Propaganda“. Angemeldet 500 Teilnehmer. Weitere Demonstrationen sind für das Wochenende angekündigt.

Der palästinensische Gedenktag Nakba am 15. Mai erinnert an Flucht und Vertreibung Hunderttausender Palästinenser im ersten Nahostkrieg 1948 nach der Staatsgründung Israels.

In den vergangenen Jahren gab es bei diesen Veranstaltungen immer wieder auch Tumulte und Rangeleien mit der Polizei. Mehrfach waren auch propalästinensische Demonstrationen verboten und zur Begründung auf die Gefahr verwiesen worden, dass es zu „antisemitischen und volksverhetzenden Ausrufen, Gewaltverherrlichungen“ und Gewalttätigkeiten kommen könne.