Badesaison in Thüringen startet am Donnerstag

Erfurt - Am Donnerstag (15. Mai) wird in Thüringen die diesjährige Badesaison offiziell eröffnet. Die Badegewässer im Freistaat hätten auch in diesem Jahr wieder eine ausgezeichnete Qualität, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Geschwommen und geplanscht werden kann in diesem Jahr in 27 natürlichen Badegewässer, 159 Freibäder und sechs Freibäder mit biologischer Wasseraufbereitung.

Nicht alle Freibäder und Badegewässer machen schon am 15. Mai auf. Ein Großteil der Freibäder eröffne erst danach, hieß es in der Mitteilung weiter. Offizielles Ende der Saison ist dann der 15. September. Zusätzlich zu den öffentlichen Badestellen an natürlichen Gewässern würden zwei kleinere Badegewässer zu Spiel und Badespaß einladen.

Zur Sicherstellung der Wasserqualität werden den Angaben zufolge sämtliche Badegewässer durch die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte alle vier Wochen kontrolliert.