Charles Callison in Aktion in der Stadthalle Weißenfels.

Weißenfels (dpa) – - Die Basketballer von Syntainincs MBC haben sich im Kampf um den Klassenerhalt etwas Luft verschafft. Die Weißenfelser gewannen am Samstag auf heimischem Parkett das Kellerduell gegen die Rostock Seawolves mit 106:102 (53:49) und kletterten durch den siebten Saisonsieg vom 15. auf den 13. Platz.

Den größten Anteil am ersten Erfolg nach zuvor vier Niederlagen in Serie hatten Charles Callison mit 27 Punkten und Johnathan Stove mit 20. Für Rostock erzielten Derrick Alston Jr. mit 27 und Chevez Goodwin mit 20 die meisten Punkte.

In der anfangs ausgeglichenen Partie führten die Gäste nach elf Minuten mit 30:26. Mit einem 7:0-Lauf von 35:37 (14.) auf 42:37 (17.) leiteten die Mitteldeutschen die Wende ein. Im dritten Viertel legten die Weißenfelser den Grundstein zum Erfolg. Mit einem 13:3-Lauf baute der MBC den Vorsprung auf 66:52 (24.) aus und lag nach 27 Minuten mit 79:62 vorn. Diesen Vorsprung ließen sich die Gastgeber nicht mehr aus der Hand nehmen, auch wenn er am Ende schmolz. Die Weißenfelser profitierten dabei in erster Linie von ihrer Überlegenheit unter den Brettern und holten 17 Offensiv-Rebounds, Rostock dagegen nur acht.