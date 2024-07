Colnrade - Ein Mann ist mit seinem Auto gegen einen Baum nahe Colnrade (Landkreis Oldenburg) geprallt und tödlich verletzt worden. Der Wagen des 18 Jahre alten Fahrers war am Freitag zunächst in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach dem frontalen Zusammenstoß mit dem Baum sei das Auto in ein angrenzendes Feld geschleudert worden.

Passanten leisteten den Angaben zufolge Erste Hilfe und wählten den Notruf. Einsatzkräfte begannen demnach mit Reanimationsmaßnahmen, dennoch starb der Fahrer noch am Unfallort. Die Straße war einer Polizeisprecherin zufolge rund drei Stunden lang voll gesperrt.