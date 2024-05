Berlin - An Berlins Schulen soll nun doch schon in gut zwei Jahren verpflichtender Religionsunterricht eingeführt werden. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Dienstag nach einer gemeinsamen Sitzung des Senats mit der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) an. Gemeinsames Ziel sei, den Religionsunterricht noch in dieser Legislaturperiode als Wahlpflichtfach einzuführen. „Das wollen wir bis 2026 hinbekommen.“ Dazu werde mit dem neuen Schulgesetz jetzt Rechtssicherheit geschaffen und Lehrpläne würden erarbeitet. Um das nötige Personal zu bekommen, sei eine enge Zusammenarbeit mit den Kirchen geplant.

Vor einem Monat hatte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) gesagt, dass aus ihrer Sicht das Ziel 2026 nicht zu schaffen sei. Die Zeit von etwa drei Jahren reiche nicht aus, um ein Wahlpflichtfach Weltanschauungen/Religionen zu entwickeln und einzuführen, sagte sie. So müssten etwa ein Rahmenlehrplan erarbeitet, rechtliche Fragen geklärt und Personal ausgebildet werden.