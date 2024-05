Brand in leer stehendem Haus in Potsdam

Potsdam - Im Süden Potsdams hat am Wochenende ein leer stehendes Haus gebrannt. Der Flachbau in der Nähe der Wetterstation habe am Samstagabend aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag. Zur Schadenssumme machten die Beamten zunächst keine Angaben. Die Polizei ermittelt nun.