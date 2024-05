Eisenach - Ein eingestürztes Gebäude sorgt dafür, dass ein viel begangener Wanderweg zur Wartburg in Eisenach gesperrt worden ist. Es gehe um den Abschnitt in Verlängerung des Schlossbergs, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Ein Gebäude direkt im Wald, das in unmittelbarer Nähe zum Wanderweg liege, sei zu Pfingsten teilweise zusammengebrochen. Verletzt worden sei dabei niemand. Die Feuerwehr habe entsprechende Hinweisschilder angebracht. Als Ausweichroute sollte der Weg über Hainweg und Burgstraße genutzt werden.