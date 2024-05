Vorfahrt missachtet: Drei Menschen in Zwickau verletzt

Zwickau - Auf einer Kreuzung in Zwickau sind zwei Autos kollidiert und drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Ampelanlage auf der Kreuzung am Montag außer Betrieb, ein 86-jähriger Autofahrer habe die nun geltenden Vorfahrtsregeln missachtet und sei mit einem heranfahrenden Transporter zusammengestoßen. Der Fahrer des Transporters - ein 52-Jähriger - und sein 43-jähriger Beifahrer sowie die 85-jährige Beifahrerin des Seniors wurden leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 15.000 Euro.