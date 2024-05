Dachpappe kokelt bei Bauarbeiten in Werneuchen

Werneuchen - Beim Anbringen von Dachpappe mit einem Brenner hat es in Werneuchen (Landkreis Barnim) am frühen Samstagabend angefangen zu brennen. Ein Mensch wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung untersucht, wie die Polizei Brandenburg am Sonntag mitteilte. Die Arbeiter konnten das Feuer selbst löschen, wie es hieß.