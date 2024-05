Crimmitschau - Zum Internationalen Museumstag locken in Sachsen an diesem Sonntag vielerorts Museen mit besonderen Aktionen. So werden bei einem Rundgang auf der Festung Königstein Einblicke in die sonst verschlossene Georgenburg geboten. In den Räumen des Barockschlosses Delitzsch sind Szenen der Schlossgeschichte zu erleben und in den Museen Schloß Voigtsberg in Oelsnitz gibt es Kanonendonner - dabei werden historische Kanonen präsentiert und abgefeuert. Laut Landesstelle für Museumswesen gibt es zum Museumstag mehr als 200 Aktionen in etwa 100 Museen an mehr als 60 Orten.

Die landesweite Eröffnung wird in Crimmitschau gefeiert. Im dortigen Textilmuseum Tuchfabrik Gebr. Pfau wird dazu mit einem Fest eine neue Dauerausstellung für Besucher eröffnet. Auf rund 400 Quadratmetern geht es dabei um Produktionstechniken der Textilherstellung, aber auch um Themen wie Mode in der DDR, den Kampf um bessere Arbeitsbedingungen und die Textilindustrie heute. Das Museum ist bekannt für seinen original erhaltenen und weitgehend funktionstüchtigen Maschinenpark, der bei Führungen besichtigt werden kann.