  3. Suche: Vermisste Seniorin stirbt nach Auffinden

Am Sonntagmorgen wird eine Frau als vermisst gemeldet. Polizei und Feuerwehr suchen die Frau und finden sie. Trotzdem stirbt sie wenig später.

Von dpa 04.01.2026, 17:06
Die vermisste Senioren konnte zwar gefunden werden, starb aber im Krankenhaus. (Symbolbild)
David-Wolfgang Ebener/dpa

Mansfeld-Südharz - Eine Seniorin, die am Morgen als vermisst gemeldet worden war, ist nach ihrem Auffinden verstorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte die gesundheitlich eingeschränkte Frau vermutlich schon in der Nacht ihre Wohnung verlassen. Am Sonntagmorgen wurde sie als vermisst gemeldet. Polizei und Feuerwehr suchten nach der Frau und fanden sie am Vormittag nach einem Hinweis unterkühlt auf einem Grundstück. Die Frau wurde versorgt und ins Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später verstarb.