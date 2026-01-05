Bereits vor einigen Wochen hatte es in Thüringen eine Reihe von Vogelgrippe-Fällen gegeben. Nun taucht die auch für Geflügel meist tödlich endende Erkrankung erneut auf.

Mühlhausen - Nach einigen Wochen Pause sind erneut Fälle von Vogelgrippe in Thüringer Geflügelbeständen aufgetaucht. Im östlichen Teil des Unstrut-Hainich-Kreises seien zum Jahreswechsel Fälle der ansteckenden und für Geflügel meist tödlich verlaufenden Erkrankung festgestellt worden, teilte das Landratsamt in Mühlhausen mit. Eine Stallpflicht sei bisher nicht erlassen worden.

Das Landratsamt appellierte an Geflügelhalter, Vorsichtsmaßnahmen wie die Desinfektion von Schuhen und das Tragen von Schutzkleidung einzuhalten. Erhöhte Tierverluste in ihrem Bestand sowie der Fund von verendeten Wildvögeln wie Schwänen, Kranichen oder Kormoranen seien dem Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung zu melden.

Für die Bevölkerung besteht nach Angaben des Landratsamtes nach derzeitigem Kenntnisstand kein erhöhtes Risiko. In seltenen Fällen könne es jedoch bei intensivem Kontakt mit infizierten Tieren zu einer Ansteckung des Menschen kommen.

Ende November und Anfang Dezember hatte es viele Vogelgrippefälle unter Wildvögeln bundesweit gegeben. In Thüringen hatte sich auch Geflügel infiziert. In einigen Regionen gab es zeitweise eine Stallpflicht.