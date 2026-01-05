Ouédraogo trainiert wieder voll bei RB Leipzig mit. Damit steht der 19-Jährige vor seiner Rückkehr in den Bundesliga-Kader. Ein weiterer Nationalspieler arbeitet an seinem Comeback.

Assan Ouédraogo (RB Leipzig) steht vor seiner Rückkehr in den Bundesliga-Kader der Leipziger. (Archivbild)

Almancil - Fußball-Nationalspieler Assan Ouédraogo steht bei RB Leipzig vor seiner Bundesliga-Rückkehr. Der 19-Jährige ist im Trainingslager in Portugal wieder vollständig ins Mannschaftstraining integriert und damit eine Option für das Bundesligaspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli, wie RB mitteilte.

Der offensive Mittelfeldspieler war nach seinem Debüt und seinem Tor beim 6:0-Sieg der DFB-Elf gegen die Slowakei sowie dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (2:0) verletzt ausgefallen. Ouédraogo musste seit Ende November mit einer Sehnenverletzung in der linken Kniekehle pausieren.

Auch Nationalspieler Benjamin Henrichs ist nach seinem Achillessehnenriss wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Die Belastung wird laut Verein „nun weiterhin schrittweise gesteigert, um ihn wieder an Pflichtspiele heranzuführen“. Das trifft auch auf Ezechiel Banzuzi (Muskelverletzung) zu.

Torhüter Gulacsi trainiert individuell

Abstriche im Trainingslager muss weiterhin Peter Gulacsi machen. Der Torhüter beklagt Knieprobleme, trainiert individuell und wird nicht am internen Trainingsspiel teilnehmen. Auch Stürmer Romulo wird nach Beschwerden am Sprunggelenk weiter geschont. Die Rekonvaleszenten Antonio Nusa (Verletzung der linken Syndesmose) und Johan Bakayoko (muskulärer Probleme in der linken Wade) absolvieren ebenfalls ein individuelles Aufbautraining.