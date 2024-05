Dresden - Torhüter Daniel Mesenhöler hat seinen Vertrag bei Dynamo Dresden verlängert. Das teilte der Fußball-Drittligist am Freitag mit. Der 28-Jährige, der erst im Januar an die Elbe wechselte und nach der Verletzung von Schlussmann Stefan Drljaca ins Tor rückte, wird künftig mit dem Ex-Leipziger Tim Schreiber um die Nummer eins kämpfen. Drljaca wechselt zum Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart.

„Daniel hat sich von Beginn an charakterlich hervorragend in die Mannschaft integriert und die zu Jahresbeginn angespannte personelle Situation auf der Torhüterposition für uns sportlich sowie menschlich optimal gelöst. Er hat in seiner Rolle den Konkurrenzkampf im Training auf hohem Niveau gehalten und darüber hinaus im Sachsenpokal sowie im letzten Ligaspiel mit souveränen Auftritten sein Können nachgewiesen“, sagte David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation der Dresdner.