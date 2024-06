Magdeburg - Bei einem Kellerbrand in einem zehngeschossigen Wohngebäude in Magdeburg ist am Sonntag ein hoher Schaden entstanden. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr an dem Gebäude im Stadtteil Kannenstieg eingetroffen seien, sei bereits dichter Rauch aus dem Eingangsbereich und den zur Straße gelegenen Kellerfenstern gedrungen, teilte die Feuerwehr mit. Anwohner hätten versucht, in das Gebäude zu laufen, um Angehörige zu suchen. Nachdem der Brand gelöscht war, konnten die Menschen wieder zurück in ihre Wohnungen. Der entstandene Schaden werde auf circa 100.000 Euro geschätzt.