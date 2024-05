Dresden - Zum europäischen Jugendfest Fête de l’Europe am kommenden Montag in Dresden werden Tausende Jugendliche erwartet. Mehr als 3300 Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Freistaat hätten sich bereits angemeldet und würden mit Reisebussen anreisen, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Hinzu kommen demnach Jugendliche aus Polen, Tschechien und Frankreich. Im vergangenen Jahr seien rund 15.000 Gäste zur Premiere des Events gekommen.

Das Fest findet am kommenden Montag ab 15.00 Uhr auf dem Dresdner Neumarkt vor der Frauenkirche statt. Herzstück des Programms ist die Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Rahmen seines dreitägigen Staatsbesuchs in Deutschland. Begrüßt werden die Jugendlichen von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Außerdem gibt es Konzerte von Elif, Bennett, Alle Farben, rémi.fr und Clueso. Auch der NFM Mädchenchor aus Breslau und der Jugendchor des Dresdner Romain-Rolland-Gymnasiums treten auf - sie singen gemeinsam die Europahymne „Ode an die Freude“. Der Eintritt ist frei.

„Freiheit, Demokratie, die Wahrung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit - all diese europäischen Werte sind heute so wichtig und aktuell wie nie zuvor“, sagte Kretschmer laut Mitteilung. Diese Botschaften wolle man mit der Fête de l’Europe aus Sachsen heraus in die Welt tragen. Er freue sich, dies mit Tausenden jungen Menschen gemeinsam zu tun.