Hirnschlag mit 34 Jahren Schlagersängerin Melanie Müller hatte einen Schlaganfall

Melanie Müller tritt regelmäßig am Ballermann und in TV-Shows auf und liefert sich gerade einen öffentlichen Rosenkrieg mit Ex Mike Blümer. Scheinbar zu viel für die 34-Jährige aus Sachsen. Wie sehr ihr Körper unter all dem leidet, zeigte sich jetzt.