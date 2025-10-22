Sebastian Lege liebt Junkfood, steht zu seinen Schwächen und enthüllt die Tricks der Lebensmittelindustrie. Als "Besseresser" im ZDF zeigt er, wie Fertigprodukte wirklich entstehen. Aber was macht ihn abseits der Kamera aus?

Sebastian Lege liebt gutes Essen und seine Bulldogge Kalle. Sein Leben hält der TV-Koch eher privat.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Sebastian Lege ist einer der bekanntesten TV-Köche Deutschlands – und das nicht, weil er edle Gourmetgerichte präsentiert, sondern weil er die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie aufdeckt.

Lesen Sie auch: „Besseresser oder Besserwisser?“ Wieso Halloren Spaß am Duell mit TV-Koch Sebastian Lege hätte

In seinen Formaten wie "Besseresser" im ZDF zeigt Lege aus unterhaltsame Weise, wie Fastfood, Fertiggerichte und Supermarktprodukte wirklich entstehen. Dabei kombiniert er sein Fachwissen mit einer Prise Humor und Selbstironie.

Lesen Sie auch: "Lecker ist echt was anderes": "Besseresser" Sebastian Lege zerlegt Kult-Backmischung von Kathi

Wer ist Sebastian Lege?

Sebastian Lege zählt neben Steffen Henssler, Johann Lafer oder Tim Raue zu Deutschlands bekanntesten TV-Köchen. Seine Karriere begann er in verschiedenen Restaurantküchen, wo er sich vom normalen Koch über den Küchenchef bis hin zum Küchendirektor hocharbeitete.

Lesen Sie auch: Großer Auftritt in ZDF-Show „Besseresser“: Was Koch aus Reinsdorf bei Dreh mit Sebastian Lege erlebt

Um neue Wege zu gehen, machte sich Lege nebenbei selbstständig und arbeitet seitdem freiberuflich als Produktentwickler. Gleichzeitig ist er regelmäßig im Fernsehen zu sehen, unter anderem in der Vox-Sendung "Lege kommt auf den Geschmack" oder im ZDF bei der Sendung "Besseresser".

"Besseresser" Sebastian Lege: ehrlich, direkt und ohne Filter

Sebastian Lege gilt als einer der authentischsten Food-Entertainer im deutschen Fernsehen. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Ernährung, Industrie oder seine eigenen Schwächen geht.

Lesen Sie auch: Aufregung um Kritik von Sebastian Lege – Halloren kündigt Überraschung an

Seine Offenheit macht ihn sympathisch. In einem Interview sagte er: "Ich bin doch selber fettleibig, esse gerne und viel zu viel Fett, viel zu deftig, und ich gehe auch mal in ein Fastfood-Restaurant an der Autobahn. Ich bin also kein positives Beispiel."

Lesen Sie auch: Nach Kritik an Halloren-Kugeln: Ostdeutsche rechnen hart mit ZDF-Koch ab

Anstatt sich als Vorbild zu inszenieren, zeigt der Koch-Entertainer, dass auch Experten Menschen mit Schwächen und Gelüsten sind. Sein Ziel ist nicht, Menschen zu verurteilen, sondern Bewusstsein für den Wert und die Qualität von Lebensmitteln zu schaffen. "Ich habe ein Problem mit der bewusst fehlerhaften Kommunikation eines Produktes", sagte er in einem RND-Interview.

Wie lebt Sebastian Lege privat?

Abseits der Kamera lebt Sebastian Lege in Meerbusch bei Düsseldorf, wo er laut Berliner Kurier seine Wurzeln und seinen Ruhepol gefunden hat. Er ist in einer Beziehung, spricht aber nur sehr selten über seine Partnerin Johanna, welche gerne bei ihrem Spitznamen "Joey" genannt wird.

Auch interessant: So bewertete "Besseresser" Sebastian Lege die Zetti-Knusperflocken aus Zeitz

In einer Spezial-Folge von "besseresser" aus dem Jahr 2021 gab Lege jedoch seltene private Einblicke. Seine Partnerin Johanna plauderte dabei aus dem Nähkästchen und verriet: Lebensmittel, die sie kaufen will, legt er auch mal gerne ins Regal zurück.

"Das waren verarbeitete Kackprodukte", rechtfertigte sich TV-Koch Lege. "Sowas kommt bei mir zu Hause nicht ins Regal! Ich zeige den Leuten im Fernsehen, wie viel Trash da drin ist – und dann schiebe ich mir das selber zu Hause ins Regal?"

Bereits bei ihrem ersten Date habe Lege seine Partnerin bekocht, es gab unter anderem Hummus und Gambas. "Meine Mama hat immer gesagt: Joey, wenn du irgendwann mal einen Koch kennenlernst, dann bleibst du bei dem." Da Lege für sie gesund gekocht habe, sei sie eben auch geblieben.

Weniger verschwiegen ist Sebastian Lege, wenn es um seinen Hund Kalle, eine englische Bulldogge, geht. Seinen "best buddy", wie er ihn liebevoll nennt, zeigt er regelmäßig auf seinem Instagram-Kanal.

Sebastian Lege: Leidenschaft für gutes Essen

Lege ist ein Genussmensch durch und durch. Er liebt deftige Gerichte, ehrliche Küche und gutes Fleisch – aber ohne schlechtes Gewissen.

Lesen Sie auch: „Negatives für die Quote“: Kathi reagiert auf Sebastian Lege - Das sagt der TV-Koch dazu

Aber was isst der TV-Koch am liebsten? "Sehr gerne esse ich eine gute, französische Fischsuppe, eine Bouillabaisse. Auch zu meinen Favoriten gehört Dim Sum, kleine chinesische Gerichte wie Teigtaschen", sagte Sebastian Lege gegenüber dem Weser-Kurier. Was gar nicht gehe, sei hingegen Niere. Die habe er in seiner Lehre zu oft putzen müssen, außerdem stinke sie.

Dem Weser Kurier sagt er auch: "Ich bin leidenschaftlicher Fleischesser, aber für meinen Genuss muss man kein Tier quälen. Respekt und Ehrfurcht vor den Lebensmitteln sind mir sehr, sehr wichtig."

Lesen Sie auch: Welche Tricks steckten dahinter? ZDF testet in "Besseresser" die Kreativität von DDR-Produkten

In seinen Sendungen zeigt er immer wieder, wie industrielle Lebensmittel hergestellt werden und warum sie so beliebt sind – und, wie man sie gesünder und bewusster selbst zubereiten kann. Er möchte, dass Menschen verstehen, was sie essen und nicht blind vertrauen, was auf der Verpackung steht.

Sebastian Lege: Fernsehkoch nimmt 20 Kilo ab

Wie der Experte aus dem ZDF in der Sendung "Inas Nacht" gegenüber Moderatorin Ina Müller verrät, habe er stolze 20 Kilogramm abgenommen. Lege habe im Gegensatz zu vielen Menschen weniger Probleme mit seinem Zucker-Konsum, stattdessen kämpfe er mit einem anderen Laster: "Ich esse gerne fettiges Zeug! Ich bin so ein Deftiger!"

Um abzunehmen habe Lege daher einiges probiert, von einer Keto-Diät bis hin zur Abnehmspritze. Doch mit beiden Methoden habe er keinen langfristigen Erfolg gehabt.

Besonders mit der Abnehmspritze habe Lege zu kämpfen gehabt, da diese die Muskeln angreife: "Du fällst in dich zusammen! Das ist, wie wenn du bei einem Luftballon die Luft rauslässt", berichtet er. Man werde "richtig schlapp". Währenddessen noch Sport zu treiben, sei ein echter Kraftakt.

Seine Abnahme habe er durch eine Ernährungsumstellung erreicht: "Ich habe Gott sei Dank mitgekriegt, ich brauche gar nicht so viel - und auch nur die richtigen Lebensmittel."

Nicht nur Koch: Sebastian Lege mit eigener Modemarke

Auch abseits des Herdes ist Sebastian Lege ein kreativer Mensch. Pünktlich zu seinem 47. Geburtstag, am 27. Oktober 2025, hat er mit "Legeland" eine eigene Modemarke gegründet.

Diese bietet von der Küche inspirierte Workwear an – Twill-Jacken, Hemden und Schürzen mit ausgefallenem Design. Die Marke wirbt damit, "robust, funktional, gemacht fürs echte Leben" zu sein. Dafür setzt sie auf eine biobasierte und wasserabweisende Beschichtung.

Unterstützt wird Lege bei der Umsetzung unter anderem von der Männerbekleidungsmarke "The Dudes". Heri Wilmerdinger, CEO der Dudes Factory GmbH, und Sebastian Lege sind gute Freunde. Neben Kunst und urbanem Lifestyle verbindet sie vor allem eines: gutes Essen. Ob Lege die Kollektion selbst entworfen hat oder sie lediglich an seinen Stil angelehnt wurde, ist nicht bekannt.