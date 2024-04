Erfurt - Für die Europawahl in Thüringen sind 34 Parteien zugelassen worden. Das seien sechs weniger als bei der Europawahl im Jahr 2019, teilte der Landeswahlleiter Holger Poppenhäger am Dienstag mit. Die Stimmzettel werden damit 80,5 Zentimeter lang sein, hieß es. Die Europawahl findet am 9. Juni statt. Erstmals dürfen auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Zeitgleich stehen in Thüringen die Stichwahlen für Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen an.