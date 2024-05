Schöningen - Die drei staatlichen Museen in Braunschweig übernehmen die Trägerschaft des Forschungsmuseums Schöningen. Der Schritt soll zum 1. Januar kommenden Jahres erfolgen, wie das Kulturministerium in Hannover am Dienstag mitteilte. Das Landesamt für Denkmalpflege werde sich künftig auf die Bewerbung der anliegenden Fundstelle in Schöningen zum Unesco-Welterbe konzentrieren.

Vor 30 Jahren stießen laut Ministerium Forschende bei archäologischen Ausgrabungen am Rande des Braunkohletagebaus in Schöningen im Landkreis Helmstedt auf mehrere vollständig erhaltene Jagdwaffen aus Holz. Die Schöninger Speere gelten demnach als die ältesten erhaltenen Jagdwaffen der Menschheit. Vor einem guten halben Jahr hat die Kulturministerkonferenz eine neue deutsche Liste für die Anerkennung als Welterbe beschlossen - darunter die Fundstätte der Schöninger Speere.