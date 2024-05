Harpstedt - Beim Zusammenstoß von zwei Sattelschleppern ist am Mittwoch ein 55 Jahre alter Lastwagenfahrer auf der Autobahn 1 Bremen-Osnabrück schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Möglicherweise seien die Verletzungen lebensbedrohend, teilte die Polizei mit. Nach Polizeiangaben fuhr der 55-Jährige am Vormittag mit seinem Sattelschlepper an einem Stauende auf einen anderen Sattelschlepper auf. Er habe noch ein Ausweichmanöver nach rechts versucht, hieß es. Feuerwehrleute befreiten ihn aus der stark beschädigten Fahrerkabine. Ein Ersthelfer verletzte sich vor Eintreffen der Rettungskräfte leicht, als er eine Scheibe der Fahrerkabine einschlug, um dem Schwerverletzten zu helfen.

Wegen der Bergungsarbeiten war die Strecke in Richtung Süden bei Harpstedt (Landkreis Oldenburg) für mehrere Stunden bis zum Nachmittag gesperrt. Der Verkehr wurde über die Autobahndreiecke Stuhr und Ahlhorn weiträumig umgeleitet. Gegen 14.50 Uhr wurde die Fahrbahn laut Polizei wieder freigegeben. Der Schaden an den beiden Sattelschleppern betrug den Angaben zufolge rund 150 000 Euro.