Salzwedel - Nur zwölf Sekunden ist das Video lang, mit dem eine Bäckerei aus Salzwedel (Sachsen-Anhalt) zum Internet-Hit geworden ist. Mehr als neun Millionen Views hat das Video auf TikTok, das zeigt, wie man einen Baumkuchen richtig schneidet. Der Hashtag #baumkuchen hat inzwischen mehr als 82 Millionen Aufrufe. „Wir mussten unseren Online-Shop früher schließen als sonst die Jahre“, sagt Kristin Gessert, die das Video für die Salzwedeler Baumkuchenbetriebe Bosse GmbH erstellt hat. Bereits Anfang November sei der Baumkuchen online ausverkauft gewesen.

Täglich verkauft das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 700 Kilogramm Baumkuchen vor Weihnachten. Mit einem Kilopreis von mehr als 45 Euro handelt es sich schon eher um ein Luxusprodukt. Dass Salzwedeler Baumkuchen jetzt auch bei den jüngeren Internetnutzern so einen Hype ausgelöst habe, das habe sie selbst überrascht, sagt Gessert. Das spontane Video habe nur zehn Minuten Produktionszeit gedauert. Darin zeigt Gessert, wie man einen Baumkuchen richtig schneidet: nämlich nicht gerade von oben nach unten, sondern schräg abgehobelt.

Baumkuchen wird traditionell an einer Stange über offenem Feuer gebacken. Der Salzwedeler Baumkuchen hat eine lange Tradition. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts produzierten mehrere Konditoren in der Stadt das Feingebäck. Bis heute herrscht Uneinigkeit darüber, von wem der erste Baumkuchen stammte. König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen soll um 1843 bei einem Besuch in Salzwedel so sehr von dem Schichtgebäck begeistert gewesen sein, dass er befahl, den Rest des Baumkuchens in seinem Reisewagen mitzunehmen. Später belieferten Salzwedeler Unternehmer den königlichen Hof.