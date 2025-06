Über Stunden hat sich Abwasser im Thüringer Eichsfeld in die Umwelt ergossen, Teile gelangten auch in die Unstrut. Grund war die Havarie eines Abwasserkanals in Dingelstädt, die am Samstag nicht behoben werden konnte. Das ungeklärte Wasser trat zwischen Dingelstädt und Silberhausen aus einem Abwasserkanal aus, wie die Polizei mitteilte.

Aus ungeklärter Ursache sei es zu einer Blockade innerhalb des Abwassersystems gekommen. Wasser sei aus einem Notschacht an der Oberfläche ausgetreten. Der Einsatz von zwei Spülwagen bis in die späte Nacht zu Sonntag brachte noch keinen Erfolg. Am Sonntag sollte eine Tiefbaufirma den Kanalbereich freilegen und eine Instandsetzung versuchen, erklärte die Polizei.